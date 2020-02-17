中央流行疫情指揮中心公布確診死亡個案的行蹤。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）

中央流行疫情指揮中心17日晚間召開記者會，針對16日確診新冠肺炎的白牌車司機死亡案例，由於推斷死亡案例應是在22日接觸一名自浙江返台的台商，但至於是否這名浙江台商會成為社區感染源，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中強調，到今天為止，已經過了潛伏期，有相關症狀應會顯現。

陳時中推斷，案19是在1月22日接觸一名自浙江返台的台商，應是因此受到感染。由於1月底時，浙江返台的民眾仍未被列為居家隔離對象，讓不少民眾擔心，傳染源無法確認，恐會爆發社區集體感染，但陳時中強調，這一名浙江回台台商，現在檢驗結果已經是陰性。

陳時中解釋，案19是在3日入院的，如果以浙江台商為假定傳染源的話，現在已經超過14天潛伏期，如果確定被感染者，目前應該要出現相對症狀、案例。中央流行疫情指揮中心監測應變官莊人祥也補充，所以現在指揮中心將會對社區擴大監測，用意就是在把有可能潛在病例找出來。

(工商 )