高中木棒聯賽今（17）日展開24強第2階段賽事，陸興高中與花蓮體中繼第1階段強碰後再次激烈對決，直到延長賽才分出勝負。花體第3棒曾宇慶一棒定江山，沒有做戰術，直接對決轟出3分彈，率隊以6比3獲勝。

花體4局下被陸興第3棒柯俊羽轟出2分炮，5局下守備單局2次失誤再失1分，以0比3落後並陷入苦戰。但7局上有所突破，後段棒次林豐正、陳詔瑜、林瑋翔安打串連，攻下3分扳平比數，正規9局結束雙方仍僵持不下，進入突破僵局制的延長賽。

花體10局上延續前一局棒次，剛好輪到第3棒曾宇慶，他等了1顆壞球後開轟，打回3分鎖定勝利。總教練劉義傳表示，「想說不讓他點，看能不能發揮平常的水準，結果不負眾望。」

曾宇慶說，「因為面對沒有對決過的投手，雖然隊友有提醒球路，但我還是先看一顆球，第2顆就是喜歡的球，所以就全力揮擊，想說把球打平。」

花體前6局無法攻破僵局，劉義傳坦言，「掌握不到得分契機，還好大家不氣餒，投手表現還OK，曾祈勳投得中規中矩。」曾祈勳主投5局失3分，林逸翔扛開路先鋒二壘手，6局登上投手丘，投5局順利壓制對手，只被敲出2安打，無失分拿下勝投。

各組激烈對決，C組玉里高中與南英商工形成投手戰，最終南英以2比0勝出，南英林振瑋主投8.1局失1分成為勝投。玉里楊國華完投8局奪7K，失2分也不遜色，但等不到隊友火力支援吞敗。

D組大理高中李展毅前3打席都敲安打，包含5局上轟出兩分彈，這是他本屆賽事第2轟，力挺先發投手曹祐齊，曹祐齊前一戰表現不理想，此戰找回手感，投6.1局失1分奪下勝投。

(中時 )