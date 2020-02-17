王力宏、張韶涵、胡彥斌及蘇有朋在愛奇藝音樂節目《天賜的聲音》擔任常駐音樂合夥人（常駐導師），15日首播，每集會有不同飛行嘉賓配對合作金曲舞台，首集就有炎亞綸、汪蘇瀧、薩頂頂等人氣嘉賓助陣。王力宏和蘇有朋是好友，面臨搶人難題冒出濃濃火藥味，「朋友歸朋友，好機會是不能承讓的。」唯一女歌手張韶涵也不甘示弱直言：「該搶的時候還是得搶。」一旁的胡彥斌也不遑多讓，「如果是來混的，就不要選我。」

首輪嘉賓表演中，炎亞綸和汪蘇瀧合唱林宥嘉的經典歌曲〈想自由〉，炎亞綸雖被胡彥斌指出「音準仍須努力」，王力宏卻鼓勵：「沒有百分百完美的演出，感染力更為珍貴。」而炎亞綸則是虛心接受指教，表示自己就是來學習，盡力展現自己對音樂認真的一面，此言打動同為偶像出身的蘇有朋，感同身受表示：「顏值高的偶像需要用更多的努力去證明實力。」胡彥斌則緩頰開玩笑：「我怎麼沒有這種煩惱過。」現場哄堂大笑。

炎亞綸表示虛心接受所有指教。（愛奇藝台灣站提供）

最後炎亞綸和汪蘇瀧都選擇張韶涵當合唱夥伴，其他三位合夥人更積極表示要搶汪蘇瀧這位可塑性高的創作歌手，最後張韶涵卻拒絕熱門人選汪蘇瀧、大爆冷門選擇和炎亞綸一起挑戰新穎合作，成節目一大看點。

(中時 )