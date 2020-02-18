三星電子與蘋果在高階手機領域相互較勁，爭相推出技術最先進、設計最精良的產品，連帶售價也直線上升，「4位數」美元的價格已成為常態。

三星日前在舊金山舉行新品發表會，展示該公司第二款折疊手機Galaxy Z Flip，號稱能帶給使用者「前所未有的體驗」，當三星英國子公司行銷主管赫斯特（Rebecca Hirst）說出售價1,380美元的時候，台下的掌聲卻零零落落，反映聽眾對價位評價不一。

三星同日推出的最新Galaxy旗艦手機，價格甚至超越Galaxy Z Flip。Galaxy S20 Ultra的起跳價為1,399美元，512GB版本價格高達1,599.99美元。

三星新手機的訂價反映手機產業的新常態。2017年蘋果推出999美元的iPhone X，當時市場還質疑消費者是否願意買單。如今蘋果與三星在高階手機市場互別苗頭，售價破千美元的手機也越來越多。

蘋果兩款最新手機iPhone 11 Pro和11 Pro Max，價格分別自999美元和1,099美元起跳，後者甚至可高達1,449美元。而三星最新手機沒有一支低於999美元。

就連摩托羅拉也把Razr摺疊手機的價格訂在1,500美元，即便該手機是塑膠螢幕，而且電池容量小，但消費者依然願意掏錢購買。由於需求旺盛，摩托羅拉不得不推延上市日期。

有別於兩年前的市場思維，手機使用者現在似乎更願意用「4位數」美元的價格來購買手機。

Counterpoint Research分析師克萊恩（Maurice Klaehne）指出，消費者逐漸偏好更高階的產品。近來手機價格走高的原因之一，是消費者換新機的時間拉長，舊手機會多使用數個月或數年，才會升級至新機。

(工商 )