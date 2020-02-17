中央流行疫情指揮中心17日晚間召開記者會，針對16日確診新冠肺炎的白牌車司機死亡案例也回溯到一名浙江台商。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中強調，由於浙江台商檢驗為陰性，所以未來將透過血清檢驗試劑，來確認是否為死亡確診個案的傳染者。

陳時中公布確診時序圖，台灣首例死亡案例是在1月22日載了一名自浙江返台的台商，針對死亡案例以及後續相關的確診案例，已經先後採檢了相關接觸者，分別通知109人、採檢108人、103人為陰性，以及通知72人、採檢68人、10人為陰性。

中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳解釋，現在透過檢驗這名浙江台商的抗體，來確認他是否曾經感染新冠肺炎，由於這檢驗試劑不是現成買得到的，所以在收到血清後，需要2個工作天才能完成確認。

陳時中也再三強調，這名浙江台商已經過了潛伏期，如果是在他有症狀時傳染給其他人，這些人也都過了14天潛伏期，請大家放心，現在疫情中心也會持續把檢驗案例完成，抗體檢驗就要麻煩研究單位加速進行。

張上淳也補充，這名浙江台商身上已經沒有病毒，「該有防疫措施釐清當中」，他強調透過血清檢驗是要釐清事實，而不是對防疫有所影響。

(工商 )