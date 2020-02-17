武漢肺炎蔓延全球20多個國家，印尼截至今天沒有確診案例。印尼政府不敢大意，持續召開高層會議因應。印尼衛生部長普蘭多呼籲民眾共同祈禱上帝保佑，讓病毒不要進到印尼。

印尼總統府的諮詢委員會今天召開專家會議，提出防疫建議。世界衛生組織（WHO）駐印尼代表巴拉尼塔蘭（Navaratnasamy Paranietharan）會後指出，印尼高層官員對防疫需求有充分了解，他對他們展現防堵疫情的高度政治意志感到印象深刻。

巴拉尼塔蘭指出，印尼共指定100間醫治武漢病毒患者的醫院，所有的防疫措施、對疑似感染病人的檢驗程序等，都必須重複確認，以確保防疫無漏洞。

此外，印尼衛生部長普蘭多（Terawan Agus Putranto）今天出席總統府就疫情議題召開的因應會議後對媒體指出，根據全國39個醫院的通報，印尼有19個省出現104個疑似感染案例，102案已經排除感染，另外2例仍在等待檢驗結果。

對於印尼仍無2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）的確診案例，普蘭多指出，印尼會持續加強防疫措施。他說，印尼是相信上帝力量的國家，不管是什麼信仰，他相信人民向上帝祈禱的力量讓印尼受到上帝保佑，也呼籲大家持續祈禱，讓病毒不會進入印尼。

(中央社)