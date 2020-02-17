國民黨中央考紀會明天將開會，討論無黨籍立委傅崐萁回復黨籍案，但繼中央考紀會主委魏平政今天突然以生涯規劃為由，宣布請辭主委。國民黨中央深夜通知，表示明天因考紀委員出席人數不足，只能宣布流會；傅崐萁恢復黨籍案，確定明天無法通過，全案恐須等新主席上任後才能處理。

據悉，國民黨考紀會連同主委魏平政共有16名委員，依規定，必須出席人數實質過半才能開會。黨內傳出，代理黨主席林榮德在上周請魏平政發出臨時開會通知給15位委員，明天上午日十時要討論傅崐萁恢復黨籍案，考紀會同時逐一聯繫，原本連同魏平政在內，共有9人可出席，但因魏今天請辭，剩下8人以致出席人數不足，只要流會。

但對此「9減1」以致流會之事，黨務高層及考紀會不願證實。

魏平政今天向代理祕書長曾銘宗當面請辭，曾銘宗雖一再慰留，不過魏以他擔任考紀會主委兩年半，應回復律師本業、從事法令研究了，堅拒慰留。

黨內人士指出，由於考紀會是獨立單位，在3月7日新黨主席投票、3 月9日就職前，代理主席林榮德恐難指派代理，若由其他15位考紀委會互推人代理也無前例，傅崐萁恢復黨籍案雖然昨經黃復興黨部通過，但若要等中央考紀會通過，恐要等新主席上任後才能處理。

雖然前黨祕書長金溥聰、市議員徐巧芯等人對傅恢復黨籍有意見，但黨內也不少人力主應讓傅恢復黨籍，全國青工總會長林杏兒及黨內青壯代表明天要到黨中央開「金溥總操縱青年傀儡，國民黨的鬥爭不要留給下一代」記者會，表示要力勸國民黨少數青壯魁儡，勿讓上一代的鬥爭成了改革的阻礙，打著改革反改革的口號，破壞及阻擋黨找回優秀且忠心黨員的決策。而在國民黨大選大敗且黨產歸零的此時，團結是唯一的路，內鬥內行留在上個世代，不要再汙染國民黨。

(中時 )