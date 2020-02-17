衛福部傳染病防治醫療網指揮官張上淳。（本報資料照 趙雙傑攝）

台灣16日出現首例新冠肺炎案19的死亡個案，由於該案的感染源未定，因此有社區感染可能，對此專家會議諮詢小組召集人張上淳表示，若是很多個案都在同個社區發生症狀，那就要擔心大規模流行的可能，但若沒有大規模感染，就算是社區感染個案也只能算是「單一個案」。

他進一步解釋，以感染疾病來看，依照感染地點也有不同的分類方式，首先是境外移入個案，若是在國外感染就算境外移入，若在境內感染發病就是本土個案，另外，感染醫學還分院內、院外感染，所謂院外感染就是社區感染，但社區感染代表是在該地點被感染，並不代表該社區有大規模傳播。

但若很多個案都在同社區發生，到底算不算社區感染？張上淳回應，這時就要擔憂可能是大規模感染，因此要注意是否有大規模傳播或流行，而不是執著於到底算不算社區感染，若是社區感染個案，也只是單一個案，並不代表周圍的人都會受到威脅。

(中時 )