中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中17日召開記者會。（季志翔攝）

中央流行疫情指揮中心今(17)日表示，截至今日下午4點，國內共新增19例嚴重特殊傳染性肺炎通報個案，目前累計通報1856名個案，含22名確診、1766名排除，餘隔離檢驗中(42名初驗陰性、其餘待檢驗)。22名確診個案中，1名死亡，2名出院，案4、案5及案9二採陰性，經專家會診後已經解除隔離。

今日國內再添2例新冠肺炎確診案例，分別為案19及案20兄弟的母親及外甥女婿，共計確診22例，其中1名死亡，2名住院，其餘19名個案病況穩定，持續住院隔離中。截至今日下午4點，國內新增19例嚴重特殊傳染性肺炎通報個案，目前累計通報1856名個案，含22名確診、1766名排除，餘隔離檢驗中。

指揮中心表示，案19至案22為中部家庭群聚感染，目前匡列181名接觸者，持續追蹤中，其餘個案接觸者尚有96人持續居家隔離，其中9人有症狀已通報（7人二採陰性、2人檢驗中）。包機返台的台商除1名確診個案持續住院治療中外，其他246人於集中檢疫場所密切健康監測，預計明（18）日解除隔離，已宣導返家後需進行自主健康管理。

指揮中心表示，依據中國大陸疾控中心通報及各省市區衛生健康委員會公布資料，截至今日下午3點半，中國大陸全部31省市區（不含港澳特別行政區）累計確診7萬553名新冠肺炎感染個案，其中1770例死亡；多省市疫情已由輸入轉為本地病例為主。

指揮中心進一步表示，除台灣之外，國際間累計752例確診病例，分布於27個國家／地區；病例數以日本鑽石公主號454例（含台籍4人，其中2人為無症狀感染）、新加坡75例、香港57例、日本55例（不含無症狀10例）及泰國35例為多；病例中4例死亡，分別為法國、日本、香港及菲律賓各1例。

(中時 )