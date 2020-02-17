首屆國際大師鋼琴大賽結果出爐，12歲的楊開朗（前排右）與15歲的林灝維（前排左）並列第二獎。（李欣恬攝）

來自韓國的金康泰（前排左），拿下國際大師鋼琴大賽第三獎。（李欣恬攝）

首屆國際大師鋼琴大賽結果出爐，由現年23歲、畢業於美國琵琶第音樂院的馮乙宸拿下首獎，除了可獲得獎金5000美金（約新台幣15萬元），也會發行個人專輯及舉辦音樂會。

藝術總監、評審團主審嚴俊傑表示，「評審先投名次、再投名次資格，經過多輪投票，得出最後結果。」

今（17日）晚為國際大師鋼琴大賽決賽，在台北國家音樂廳舉行，由張尹芳指揮NSO國家交響樂團，與出賽選手協奏，演奏曲序為楊開朗與莫札特第27號鋼琴協奏曲、金康泰與柴可夫斯基第一號鋼琴協奏曲、馮乙宸與柴可夫斯基第一號鋼琴協奏曲，以及林灝維與蕭邦第一號鋼琴協奏曲。

演出結束，經過近40分鐘的閉門會議，最後得出由馮乙宸拿下首獎，12歲的楊開朗與15歲的林灝維並列第二獎，來自韓國的選手金康泰（Kang Tae Kim）則是拿下第三獎。

評審之一葉綠娜表示，「首獎馮乙宸的演奏平穩、深刻，還有品味，都很傑出。」

另一位評審科爾柏格表示，「進到最後一輪的選手，程度都很高，很難選擇，有趣的是，一連聽見兩次柴可夫斯基第一號鋼琴協奏曲，可以聽見兩位青年鋼琴家不同的品味和選擇，但這都是他們對音樂的詮釋，都是很好的演出。」

首屆國際大師鋼琴大賽自2月13開跑，原本入圍複賽的選手共有36位，受到新冠肺炎疫情影響，參賽者無法全數來台，最後共有14名選手參加複賽，其中5位為台灣人，9位來自韓國、加拿大、法國、烏克蘭、澳洲、日本、美國。最後入圍決賽的4位選手，有3位為台灣人，一位為韓國人。

本屆評委包括艾爾．巴夏、福樂利希、顧斯克、科爾伯格、葉綠娜、魏樂富等人，都是長年受邀擔任國際大賽評審的鋼琴家。

(中時 )