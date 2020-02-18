新冠肺炎疫情造成人人自危，台東某醫院16日收治1名發燒、咳嗽女病患在負壓隔離病房，該病患卻發現病房內的垃圾桶未清理，經女病患反映後，院方隔了14小時仍未派人處理，氣得向衛福部長陳時中投訴。

該家醫院今天晚間證實，因負責清理病患的人員一時疏忽，雖依照流程進行消毒，全部處理完後，卻忘了清理垃圾桶。

院方指出，雖前1名病患非新冠肺炎病患，但是垃圾未收，確實是醫院的錯，經衛福部指示台東縣衛生局向查醫院查證，院方也坦承疏失，除已向當事人致歉，也已將垃圾清除。

院方指出，醫護人員及工作人員進出負壓病房1次，都必須更換1次全身隔離防護衣，是這次病患反映14小時後，負責清掃的工作人員才再度進病房清除垃圾的原因，但無論如何都是醫院疏失。

院方人員指出，該女病患16日因發燒、咳嗽掛急診入院，隨即被收治到負壓隔離病房，17日經初步篩檢為陰性，但必須再作第2次篩檢以確認病情。

(中時 )