他每天買運彩NBA 結果獲利驚人

台灣運彩總經理林博泰(左)上時來運轉節目，與主持人尉遲佩玉(右)談運彩眉角。(陳威成攝)

大家在投資理財的時候應該都有聽過所謂的「定期定額」投資，運彩也有會員採用這種「定期定額」投注的方式抱回大獎。

定期定額說明。(台灣運彩提供)

「定期定額」的英文叫做 「dollar cost averaging」，它是一種投資的策略，有「買在平均成本的意思」，就是不論金融市場發生什麼事，都以例行性且固定金額的方式購買投資標的，也有「量力而為、分散風險的意思」，最常被用在基金跟股票的操作上。運彩也有採用這種「定期定額」投注方式的會員，他幾乎天天固定投注2～3筆，每筆都是定額100元，買的內容大部分都是「籃球勝分差」的串關，有時串4關，有時串5關，12/18他就有1筆100元串5關勝分差，買「熱火Vs.76人 熱火勝1-5分賠率5.50倍」串「灰熊Vs.雷霆 雷霆勝1-5分賠率4.25倍」串「黃蜂Vs.騎士 騎士勝1-5分賠率4.00倍」串「公牛Vs.巫師 公牛勝1-5分賠率4.00倍」以及串「勇士Vs拓荒者 拓荒者勝6-10分賠率3.75倍」的投注，比賽結果完全命中，賠率連續相乘的結果高達1,402.5倍， 100元的投注就讓他抱回140,250元的獎金。

籃球「勝分差」玩法說明。(台灣運彩提供)

他定期定額買100元「籃球勝分差」抱回140,250元。(台灣運彩提供)

運彩「籃球勝分差」賠率高、簡單又好玩，只要猜中一場比賽結束時的「勝隊」及其「勝分差距」就中獎，搭配串關中獎賠率可以連續相乘獎金變大，非常適合以「定期定額」的投注方式購買，大家不妨也來試試。

他定期定額100元串關投注抱回140,250元內容及中獎情形。(台灣運彩提供)

(中時電子報)