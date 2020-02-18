男子網路訴苦，指女友有怪癖。（截自《Dcard》）

男女交往，一定有許多習慣、觀念等要相互適應與妥協。但是如果女友有怪癖，只要同床共枕一定要摸你的「小兄弟」，而且還「操槍」操到槍紅腫破皮，擦藥2周才好，遇上這種奇特癖好的女友，該如何是好？

有網友在《Dcard》發表「女友睡覺一定要摸屌才能睡」一文，表示與女友第二次見面就到她家過夜，當天她竟對自己打手槍幾乎打到天亮。

而原PO是淺眠+畏光的難睡體質，就算關燈伸手不見五指還是要戴眼罩才睡的著。他向女友反應這樣自己會睡不著，女友竟回「以後不要來我家！」，甚至表示旁邊有男人就是會不自覺一直打手槍到天亮再去上班，還強調「沒有睡覺也不會累！」。原PO無奈表示，女友是管理階層，自己則是靠體力工作，就算互揉到天亮，她不累，自己會累。

原PO說自己的小兄弟後來紅腫破皮，擦了2周藥才轉好，他甚至附上小兄弟受傷照，取信眾網友。

有網友質疑「這是什麼影片情節」，但原PO再三強調「這是發生在我身上的真實事件」，放照片就是怕被說創作文。

其他網友回「是還要妥協什麼啦 談戀愛不是只有做愛的部分 她都只顧自己的感受趕快分了」、「靠北這什麼特殊強迫症 應該很多人想分擔你的痛苦 他可能要一週七個才剛好」、「這是什麼怪癖....職業病？」。

(中時電子報)