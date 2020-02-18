大家都知道，機場是病毒、細菌超級集散地，不過許多人或許會感到驚訝的是，美國MIT研究預估，機場80%旅客手都不乾淨，在全球面臨新冠肺炎疫情威脅之際，研究指出，只要有60%的旅客注意清潔，就能減少69%的全球疾病傳播。

綜合美國媒體CNBC、MIT News報導，新冠肺炎疫情蔓延全球，現在已知，飛沫傳染是病毒傳播的主要途徑之一，包括世界衛生組織、美國疾病管制暨預防中心（CDC）以及各國專家都表示，勤洗手是不讓病毒上身的最佳防護措施。

不過令人驚訝的是，研究預估，機場高達80%的旅客手都不夠乾淨。麻省理工學院2019年底在《風險分析》（Risk Analysis）期刊上刊出的研究指出，根據先前的研究成果，團隊預估，機場只有20%旅客手是乾淨的，也就是有按照建議的程序洗手，包括使用肥皂水搓揉至少15秒。

這份研究以流行病學模型來模擬洗手如何影響全球病毒擴散，計算結果顯示，全球各大機場中，只要有60%旅客好好洗手，就有可能減緩69%的全球疾病傳染。甚至，只要有30%的旅客手是乾淨的，疾病的影響也能降低24%。

研究還認為，機場是傳播病毒最有影響力的地方，因為他們連結那些供跨國航班起降的各大國際樞紐機場，根據這樣的理論，團隊推測，倫敦的希斯洛機場、紐約甘迺迪國際機場、巴黎戴高樂機場等國際樞紐機場的影響力最大。

不過團隊也強調，研究發現也有其限制，因為它主要是基於理論模型而推演出來的成果。

(中時電子報)