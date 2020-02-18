台灣運彩單場暨場中投注場次預告(2月18日~2月24日)

1.「籃球」：提供3場場中與5場單場投注。

美國職籃明星賽落幕，下半球季正式開戰，東區勁旅費城76人本週五(2/21)09:00，主場迎戰進入季後賽機會濃厚的籃網，週日(2/23)09:30，76人將出征密爾瓦基，踢館聯盟霸主公鹿，精彩賽事、保證吸睛！

中華男籃本週有兩場亞洲男籃資格賽的賽事，在主場分別於週五(2/21)19:00以及週一(2/24)19:00迎戰馬來西亞和日本，快來跟台灣運彩一起支持中華男籃！

2.「足球」：提供22場場中與28場單場投注。

亞冠小組賽本週再有日韓大戰，由日本J1神戶勝利船作客南韓K1水原三星藍翼，有趣的是兩隊都是憑著盃賽冠軍取得亞冠資格，勝利船上季在J1只排名第8，但擊敗鹿島鹿角贏得天皇盃冠軍；藍翼在K1僅排名第8，季後賽還要踢保級組，但同樣在南韓足總盃決賽奪冠。兩隊將在週三(2/19) 18:30交鋒，勝利船首輪主場5：1大勝馬來西亞柔佛DT，藍翼首輪原定對廣州恆大的比賽則延期舉行。

經過冬歇期後，歐冠16強淘汰賽將在本週點燃戰火，8隊率先在本週登場。德甲勁旅多特蒙德主場迎戰法甲豪門巴黎聖日耳曼；近6年兩次屈居亞軍的西班牙名門馬德里競技，也在主場對壘如日中天的衛冕冠軍英超領頭羊利物浦；這兩場比賽將在週三(2/19)凌晨4:00舉行。歐冠新面孔義甲球隊亞特蘭大，首度參賽就打進16強，首回合主場迎戰上賽季止步小組賽的西甲球隊瓦倫西亞。上賽季勇奪亞軍的英超名門托特納姆熱刺，將在主場與德甲新貴RB萊比錫一較高下；這兩場比賽將在週四(2/20)凌晨4:00舉行。歐冠淘汰賽開始，每場比賽台灣運彩都將開放單場投注。

週末足球大戰連場，除了日本甲級聯賽新賽季開鑼，還有英超2/22(六)20:30有「倫敦德比」熱刺鬥切爾西、以及2/23(日)01:30亞軍之爭的曼城對萊切斯特城。

3.「網球」：精選賽事提供單場或場中投注。

本週網球多項精彩賽事熱鬧開打，男子組有500積分的里約公開賽，250積分的德拉海灘公開賽與馬賽公開賽，女子組有470積分的WTA杜拜巡迴賽，哈勒普、Ka.普里斯科娃分佔WTA杜拜巡迴賽的一、二種子，里約公開賽則可以看到澳網亞軍蒂姆的英姿，喜歡網球的朋友們千萬不要錯過了！

4.「冰球」：提供16場單場投注。

國家冰球本週精彩賽事不斷。離西部榜首僅一步之遙的科羅拉多雪崩本週將在主場迎來兩場硬戰，週二(2/18)10:00交手坦帕灣閃電及週四(2/20)11:00對戰紐約島人。閃電近10場賽事狂轟猛炸氣勢如虹，打出本季最長的10連勝；島人近況雖稍顯不穩，但本季前次交手雪崩全場一球未失，有堅強的防守底蘊做後盾。面對這一攻一守的勁旅到訪，雪崩前場三叉戟也將拿出看家本領，竭力帶領球隊留下勝利。

衛冕軍聖路易藍調近期客場戰績不振，過去10場賽事一勝難求，門將賓寧頓的防守狀態日益惡化是禍首之一。下週一(2/24)08:30，藍調將作客明尼蘇達荒野，荒野本季主場戰績高居西部第三，客場狀態低迷的藍調要踢館成功並非易事。

大陸冰球將在週三(2/19)00:00上演一場頂尖對決，東部榜首喀山雪豹將在主場面對東部第二的鄂木斯克阿旺加爾，阿旺加爾目前在積分榜僅落後雪豹3分，尚有機會以頭號種子進入季後賽。但本季雪豹主場26場賽事僅吞4場敗仗，絕對不會讓阿旺加爾輕易過關，這場棋逢敵手的交戰千萬不能錯過!

瑞士國家聯盟老牌勁旅達佛斯本週三(2/19)02:45將在主場迎戰聯盟榜首楚格、週日(2/23)02:45則將作客貝爾。達佛斯近四場主場面對楚格都吞敗，引以為傲的進攻遭到封鎖，四場合計僅得7分；主力中鋒林格德倫手感欠佳，也讓達佛斯近期吞下客場三連敗。達佛斯要拿下這兩場勝利，以林格德倫為首的鋒線勢必要重新上膛，找回強勢的進攻火網。

5.「排球」：提供1場單場及場中投注。

歐冠排球聯賽本週將進入小組賽最後階段，本週三(2/19)20:00德甲聯賽榜首柏林將遠征俄羅斯挑戰克麥羅沃庫茲巴茲，前一輪柏林在主場面對克麥羅沃以1比3落敗，光失誤就送給對方16分，此戰柏林必須贏球才有機會進入八強。而克麥羅沃上一輪意外遭到新烏連戈伊火炬完封，這場面對柏林的賽事勢必得重新上緊發條才能順利晉級。

6.「羽球」：自四強起提供單場投注。

睽違了近一個月，羽球賽事終於回來了，本週登場的是超級羽聯300系列西班牙大師賽。

台灣好手王子維名列男單第四種子，王子維今年前三站都無法挺進八強，期待王子維本站能找回年終賽時的好手感。丹麥名將阿爾薩森長年在亞洲征戰，本週回到熟悉的歐洲戰場，是最被看好能奪冠的選手。逐漸找回狀態的瑪林名列女單頭號種子，今年尚未奪冠的瑪琳勢必也想在家鄉父老前捧起冠軍盃。

(中時電子報)