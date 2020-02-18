據新加坡聯合早報17日報導，俄羅斯海關數據顯示，北韓去年花了數以萬計美元向俄羅斯進口了12匹純種馬。去年，北韓最高領導人金正恩登上白頭山的那匹白馬就是其中的一匹。

據路透所看到的海關數據顯示，俄羅斯去年共向北韓出口了12匹馬，總值達7萬5509美元。這是北韓自2015年以來，花最多錢購買馬的一次。2015年，北韓向俄羅斯購買了61匹馬，總值達19萬2204美元。

2010年至2019年期間，北韓進口了至少138匹馬，總值達58萬4302美元。

去年12月4日，金正恩再度騎著白色戰馬，登上「革命聖山」白頭山。據朝中社報導，北韓國務委員會第一副委員長崔龍海、人民軍總參謀長朴正天大將，以及各軍種司令等將領，陪同金正恩策馬參觀青峰宿營地、乾倉宿營地、大紅湍革命戰跡地等革命遺址。

金正恩表示，「世代變遷江山易改，白頭山仍不改其雄姿，總是讓跋涉其中的人不斷湧起新的革命熱情和鬥爭意志。」這次他帶了夫人李雪主、勞動黨中央委員玄松月一起，上次策馬白頭山，則是與勞動黨第一副部長、妹妹金與正同行。

南韓媒體分析，朝方此舉意在警告美國，如不加快談判腳步，新一年北韓將回歸強硬的「並行政策」（經濟與核武同時發展）。

(中時 )