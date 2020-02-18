台灣出現首件新冠肺炎患者死亡案例，防疫上緊發條，台中市長盧秀燕17日與中部七縣市首長代表，共同召開視訊聯合防疫會議，盼整合中部七縣市需求，建請中央提供更多醫療資源。她強調防疫是目前最重要的議題，將跨縣市建立更綿密、更完善的防護網，強化區域橫向合作，讓民眾安心！

盧秀燕表示，中央與地方合作無間，共同對抗疫情，由於中部7縣市是一個共同生活圈，因此市府更加強橫向聯繫機制，在既有的區域治理平台上加強合作，尤其環保、衛生、醫療、交通防疫和物資需求，都需整合彼此資源及資訊通報。

她指出，因應疫情發展，市府加強各項防疫作為，比如今日就立即協助台中計程車行及車隊加強消毒作業，目前台中合法計程車業者約8,000多輛，其中6000多輛由車行、車隊協助召回，其餘1000多輛多元化計程車，也將召回市府設立據點，加強衛教與消毒防疫策略，再視疫情狀況調整消毒作業的時間，後續也盼與中部各縣市共建機制，一起對抗疫情。

此外，針對中部檢疫所18日將解除隔離，盧市長表示，將由中央統一進行解除作業，因相關個案來自各縣市，台中將主動與中央接洽，掌握個案情形，並建立處理機制，讓各縣市能夠掌握情形，讓民眾安心。

彰化縣副縣長洪榮章指出，彰化已規定進入醫療院所的民眾一定要戴外科口罩，並針對有特殊需求的民眾提供口罩，由於各縣市都有相關防疫作法，希望透過中區治理平台相互合作，建立更緊密的防護網。

雲林縣副縣長謝淑亞、苗栗縣副縣長鄧桂菊、新竹縣副縣長陳見賢、南投縣副縣長陳正昇等人也紛紛提出多項建言，包括中部檢疫所明日解除隔離後的處理方式、醫療院所物資發放流程、個案送醫流程、學校開學後的防疫處理機制、醫療廢棄物處理等，盼藉由區域治理平台，統一請求中央協助，讓防疫做得更好、更緊密、保障民眾生命安全。

日中部七縣市視訊聯合防疫會議，首先由盧市長率市府團隊說明台中防疫措施與機制，彰化縣副縣長洪榮章、雲林縣副縣長謝淑亞、苗栗縣副縣長鄧桂菊、新竹縣副縣長陳見賢、南投縣副縣長陳正昇及嘉義市代表均與會出席，對於防疫作為及需求進行商討。

(中時 )