「臺灣殯葬資訊網」臉書粉絲專頁17日晚間轉貼官網最新消息報導連結，該報導隨後已下架。（翻攝臉書／謝瓊雲傳真）

疑為殯葬從業人員與北部殯葬業者在相關殯葬業臉書社團或業者自身粉專，轉貼出該則不具名報導內文全文。（翻攝臉書／謝瓊雲彰化傳真）

中部出現全國首例確診新冠肺炎的本土死亡案例，是中部一名專載台商的白牌車司機；且成為中央認定的社區零星感染個案、也是全國第二例家庭群聚，目前連同死者已有4人確診；17日晚間殯葬業者指家屬委託不合法業者處理遺體火化，導致未按法定傳染病相關規定，處理過程草率，該轄區衛生局強調，貼文內容並非事實，已要求下架否則依法開罰。

根據中央流行疫情指揮中心最新公布資訊，本土死亡首例的中部司機成為第19例，除了其胞弟為確診第20例，現在同住胞母也確診，症狀輕微僅流鼻水，未同住的外甥女婿則因為上月27日大年初三陪妻子和岳母回娘家，到中部某餐廳與死者全家親友聚餐而被感染，雖有發燒但症狀並不嚴重；包括死者兒子等親其他共餐親友都自主隔離中，中部出現全國第二起家庭群聚感染，瞬間再度引發網友熱烈討論。

網友不斷瘋傳白牌車司機去過的地點，為安定人心許多清潔隊出現社區進行街道大消毒和白牌車行與餐廳大消毒；晚間竟連死者遺體火化過程，也有網友瘋傳引用殯葬業者不具名報導，指恐有防疫漏洞。

該個案轄區衛生局強調，報導內容並非事實，已要求下架，否則依傳染病防治法第63條開罰300萬以下，並移送檢方司法偵辦；也呼籲業者網友勿再轉傳，否則絕對依法開罰。

「臺灣殯葬資訊網」晚間貼出一篇未具名報導，指稱死者15日傍晚6時死亡後，遺體卻未依法定傳染病防治法規定在24小時內取得死亡證明後進行火化，負責處裡的業者無照，卻向其他葬儀社借牌將遺體運至殯儀館登記冰存，全程未依規定穿防護衣，遺體未做防護隔離，事後也沒消毒和居家自主隔離，目前衛生單位正積極修補此一防疫漏洞，並追究相關責任；報導事後已從網站全文下架，但仍有部分殯葬業者在臉書社團與粉專轉貼分享內容全文。

晚間中央疫情指揮中心面對記者追問遺體火化一事，指揮官陳時中回應時強調，一切都應該照法定程序處理，但坦承尚未掌握實際狀況，將會再追蹤了解，若有違規就開罰。

根據了解，火化場工作人員得知有來自外縣市的新冠肺炎死亡首例遺體要運送來火化，全程高規格穿著防護衣著嚴陣以待，且該火化場所在地首長也配合進行火化場全場與全行政區全區大消毒；轄區衛生局則強調全程一切依規定處理，該報導絕非事實，不下架絕對開罰。

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(中時 )