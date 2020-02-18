感染源頭是他！白牌司機感染時間軸曝光 24天後不治。(本報資料照)

國內新冠肺炎17日新增2案例，目前累計22名確診。中央流行疫情指揮中心晚間於記者會中，以一張時序圖說明第19例個案的感染時間軸，其中顯示1月22日載到浙江返國且咳嗽嚴重的台商、1月27日與家族聚餐。

染疫白牌司機的感染源找到了！中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，目前感染源鎖定一名1月22日返回台灣的浙江台商，因為這名浙江台商搭案19的車回家，當天這位台商咳嗽很厲害；由於台商後續曾在2、3家診所就醫，但進一步檢查後發現，該名台商並未對新冠肺炎呈陽性反應，根據流行病學判斷可能是感染源。

如何抓到浙江台商？指揮中心回應，主宿有近距離坐車子，因為台商醫療史有呼吸道診療，所以才懷疑他。不過，陳時中解釋，由於1月22日距離採檢的2月17日已久，很可能台商體內已有抗體，因此目前改採血清抗體檢測的方式，看看是否有抗體反應，希望能更弄清楚。

中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳解釋，現在透過檢驗這名浙江台商的抗體，來確認他是否曾經感染新冠肺炎，由於這檢驗試劑不是現成買得到的，所以在收到血清後，需要2個工作天才能完成確認。

(中時電子報)