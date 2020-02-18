武昌醫院。（取自網路）

2月17日晚，微博認證為湖北衛健委宣教中心黨委書記、主任@全科健康發布信息稱，武昌醫院院長劉智明先生，因感染新冠肺炎，于2020年2月17日去世。沉痛悼念第一個犧牲的醫院院長。

《紅星新聞》記者從武昌醫院多個管道證實了該消息。一位武昌醫院醫生告訴《紅星新聞》記者，他也是剛得知劉院長去世的消息，現在很難過。一位和劉智明院長熟識的醫生稱，劉智明此前在武漢市第三醫院當副院長，前幾年調到武昌醫院當院長，平時身體很好，沒想到感染新冠肺炎去世。

據了解，武昌醫院是這次新冠肺炎武漢市首批定點醫院之一，劉院長是主任醫師，博士，神經外科專家。

《東網》也引述「湖北省衞健委」公布的消息指出，劉智明因感染新冠肺炎在周一（17日）去世，終年50歲。劉智明是首名在抗疫前線犧牲的醫院院長，衞健委宣教中心發文表示哀悼。武昌醫院是本次新冠肺炎的首批定點醫院，劉在該院兼任主任醫生及神經外科專家。

不過，《新浪網》引述《界面新聞》從其家人和武昌醫院一名工作人員處獲悉，目前劉智明正在同濟醫院重症監護室接受搶救，「專家還在看」。

劉智明，湖北十堰人，1969年生，1991年畢業於武漢大學醫學院，擅長顱腦外傷、顱內腫瘤、腦血管病及椎管內病的診斷和治療，特別擅長神經外科疾病手術治療。

劉智明現為湖北中醫藥大學和江漢大學碩士研究生導師，2013年曾被武昌區委區政府授予「武昌英才」榮譽稱號、2014年獲「武漢市人民政府博士資助」人選、2015年獲武漢市「十百千人才工程」人選。

武昌醫院2014年被原湖北省衛計委評定為三級綜合醫院，現有員工966人，是這次新冠肺炎武漢市首批定點醫院之一。此前該院59歲護士柳帆因感染新冠肺炎醫治無效去世。

(中時電子報)