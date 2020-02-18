朱宗慶打擊樂團首度受到北歐藝術院校聯盟「擊樂脈動藝術節」邀請，日前遠赴丹麥皇家音樂院演出專場音樂會，演出完畢，獲得全場觀眾二度起立鼓掌，展現台灣作為打擊樂發展重鎮之姿。

「擊樂脈動藝術節」是由北歐暨波羅的海地區各國校院組成跨校聯盟、每兩年輪流主辦的藝術節。2020年由丹麥皇家音樂學院主辦，是歷年規模最大的一屆，在2月12日至2月16日為期五天，共有9個國家、23所音樂院校、近400名師生，參與系列音樂會、講座、工作坊等活動，是北歐暨波羅的海地區擊樂社群重要的國際交流項目。

本屆「擊樂脈動藝術節」，共邀請來自法國、義大利、俄羅斯、希臘、波蘭、德國、荷蘭、土耳其、塞內加爾、冰島、紐西蘭、丹麥、瑞典、台灣等國的打擊樂家參與演出。北歐各國對台灣打擊樂的實力早有耳聞，朱宗慶打擊樂團首度赴丹麥，備受主辦方期待。

這回朱團於丹麥皇家音樂學院進行的專場音樂會《Native＞＞Innovative》，是本次藝術節唯一的同名節目，共演出七首兼具東西方特色的曲目，包括〈三部曲〉、〈射日〉、〈媚影〉、〈巴黎聖母院〉、〈吸引力之二〉等，為樂團透過委託創作與精湛演繹所形成的經典作品；而〈錦雞出山〉、〈達〉等曲目，則呼應了本次「擊樂脈動藝術節」回溯世界各地文化底蘊、從中挖掘當代創新能量的策畫概念。

演出現場，近九成觀眾為打擊樂專業背景的音樂家、教師、學生。包括主辦方丹麥皇家音樂學院打擊樂教授莫徒生（Gert Mortensen），以及〈三部曲〉作曲家嘉荷・雷瓦提（Gérard Lecointe）、〈吸引力之二〉作曲家艾曼紐・塞瓊奈（Emmanuel Séjourné），台灣駐丹麥李翔宙大使，也到場聆賞。

此外，音樂會結束後，朱宗慶打擊樂團資深團員、PAS台灣分會會長黃堃儼，也舉辦講座，分享台灣打造擊樂重鎮的發展經驗與成果，引起現場觀眾熱烈回響與關注，載譽歸國。

(中時 )