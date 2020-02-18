從18歲就擔任樂團首席，以六棒琴槌演奏聞名世界，朱宗慶打擊樂團資深團員吳珮菁，30多年來隨朱團踏上世界舞台，在3月春季音樂會「美好關係」巡演行程開始前，率先於3月7日晚間開講，和觀眾分享她與馬林巴木琴的美好關係。

吳珮菁表示，對於音樂家而言，一首曲子要演得好，除了音色、音準的掌握，節奏更是音樂的生命力關鍵，「節奏感可說是音樂的靈魂所在，也是打擊樂迷人的地方，讓人與人可以透過音樂溝通。」

從不斷砥礪自我，練出超高技巧的六棒琴槌演奏，吳珮菁隨朱宗慶打擊樂團登上世界各地舞台，經常舉辦個人獨奏會，她表示，「打擊樂就是一種生命的呈現，擊樂演奏過程中所呈現的高亢流轉與低迴溫婉，如同人生中的高低起伏，在打擊樂的世界裡，不斷累積的精彩作品，為觀眾說故事，能創造出一段又一段的美好關係。」

吳珮菁表示，在「我與馬林巴木琴的美好關係」講座，她將與觀眾分享馬林巴木琴的創作、演奏與聆聽三者間的美好關係。演講地點在台北功學社專門家中心。

(中時 )