台南市發生居家檢疫失聯事件，21歲的花姓女子2月4日透過小三通回到台灣，居家隔離到19日期滿，她卻在17日突然失聯，讓防疫人員遍尋不著，台南市民政局昨日傍晚公布姓名盼全民協尋，並轉介警方協助找人。

警方循線追查，發現花女在16日下午從住處搭計程車前往台南火車站，當晚搭車北上，還用新手機拍下車票傳上網，警方判斷她最後落腳新竹，17日晚間6時許輾轉聯絡上花女，花女還2次謊報落腳處讓警方撲空，第3次才乖乖到當地派出所等候帶回。

新竹警方通報消防隊前來協助，將花女轉送醫院，進行採驗，南市人員驅車北上，在11時左右到達，院方原本準備將花女送往隔離病房，經評估後因無異狀，各項指數均正常，在18日凌晨由南市人員帶回住處。

面對防疫人員詢問，花女對離家過程及去處一一交代，對於惹出這麼大的風波，情緒並沒有太大起伏，在回程車上因為太過疲累，一路睡回台南，若接下來的2天沒有狀況，她將可以解除居家防疫，但趴趴走無視禁令，得面臨重罰。

(中時 )