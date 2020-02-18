鑽石公主號郵輪已經在日本外海隔離了兩個星期，期間美國政府一直計畫派出專機，將郵輪上的美籍乘客遣送回國，經過一波三折，本周一超過300名美國乘客分別搭乘兩架包機返抵美國，其中包含了14名確診罹患新冠肺炎的乘客。

這兩架包機分別降落在德州的聖安東尼奧(San Antonio)軍事基地和加州的特拉維斯空軍基地(Travis Air Force Base)，所有乘客都必須再接受兩周的強制隔離。

根據《CNN》報導，原先的政策禁止已經感染新冠肺炎的人搭乘包機返美，但在最後一刻，還是開放讓這些人登機。美國官方聲明指出，這14名病患，在飛機上全程處於獨立的隔離艙中。

這樣的決定也讓部分郵輪上的乘客深感不安，一名美籍乘客史密斯(Matthew Smith)就拒絕搭乘美國包機，留在鑽石公主號上。他告訴《CNN》記者:「沒有搭乘包機是最好的決定，機上有確診的病患，返抵美國後，還要在隔離14天。」他現在仍待在郵輪上，一旦隔離期結束，就可以搭乘一般的航班回美國，也無須再隔離。

鑽石公主號郵輪上約有3700名乘客及船員，目前已經有454名確診病例，因隔離檢疫失敗，每日新增病例數目不斷升高，各國紛紛計畫派遣包機將國人遣返，美國首開先例之後，預計其他國家也將陸續跟進。

(中時電子報)