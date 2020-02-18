小編精選《中國時報》5件不可不知大事，帶讀者掌握今天（18日）新聞重點。

【1】迎戰開學季 兒童口罩7天購4片

台灣昨日新增2起新冠肺炎確診個案，皆為16日死亡白牌車司機家屬，隨著開學日近，為進一步讓民眾補充戰備口罩，中央流行疫情指揮中心宣布擴大兒童口罩領取額度，每人7天最多可拿4片，成人維持一周2片，民眾仍須憑健保卡依單雙日分流至健保藥局、衛生所購買。

【2】旺旺贈水神助防疫 移民署感謝

新冠肺炎疫情延燒，學者推估，之前從大陸武漢來台的人中，尚有111名潛在感染者無法偵測，他們過去這段時間是否有傳染給台灣民眾，需要關注；同時，政府若未提高入境管制，預計2月底前，亞洲一至三級疫區可能會有7000個感染者來台及旅遊。

【3】遊客少5成 觀光慘業度寒冬

新冠肺炎疫情讓台灣觀光產業深陷寒冬，尤其日月潭、阿里山、墾丁等景點，自2016年陸客團減少、去年陸方限縮自由行旅客後，業者已經度小月，如今又有新冠肺炎疫情雪上加霜，讓觀光產業變「慘業」。

【4】低估疫情 日應亡羊補牢

號稱「先進國家」的日本，13、14日起各地突然連環爆出新冠肺炎確診病例，很多患者甚至查不出感染途徑，背後原因到底是海關檢疫出現破口？醫療體制有問題？政府誤判情勢？還是民眾防疫意識低落？

【5】孫藝真完美降落 遠距戀玄彬同志

Netflix年度浪漫鉅作《愛的迫降》16日晚間播出111分鐘精采完結篇，金正鉉飾演的男二具承俊領便當，玄彬所飾演的利正赫與孫藝真飾演的尹世理克服禁忌之戀，修成正果，其中穿插「愛的簡訊」、「愛的便利貼」甜蜜橋段閃出新高度。除了浪漫的愛情終得善果之外，編劇在親情、友情的部分都有暖心交代，壞人們也得到應有懲罰，安排大快人心。

(中時電子報)