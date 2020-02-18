春暖花開賞花趣！一期一會的陽明山花季，訂於2/15至3/22，今年主題為「櫻你而在」，目前陽明山上早開的山櫻和寒櫻已逐漸長出青翠的葉子，近日可看到的是晚開的山櫻花和八重櫻逐漸盛開，陽明公園的杜鵑花也提早開放。在陽明山著名的花鐘旁還有可愛的「包子兄弟」，歡迎來這賞花打卡！

目前陽明山上早開的山櫻和寒櫻已逐漸長出青翠的葉子，近日可看到的是晚開的山櫻花和八重櫻逐漸盛開。（圖取自台北旅遊網）

北市公園處表示，目前櫻花開放來到八重櫻準備盛開中，以第二停車場及花鐘周邊為主，之後進入盛開期的是昭和櫻與吉野櫻。昭和櫻主要分布於陽明公園噴水池周邊；吉野櫻則位於遊客中心與湖山路1段兩側附近。

今年陽明山花季花鐘廣場設置大型裝置藝術-巢境，希望傳達讓所有人一起思考與自然共生、共存的和諧。用鳥巢概念築起的「巢境」，是用築巢來來實踐與自然生態的互動聲息，內部搭配互動光影，用感知體驗生命存在的意義。

另也邀請華岡博物館在光復樓2樓辦理「茶香墨濃」書法展，花季期間展出于右任、王陽明等人作品。一之軒在花季期間推出限量可愛的櫻花造型麵包。

目前陽明山櫻花開放來到八重櫻準備盛開中。（圖取自陽明山花季 Facebook）

因應武漢肺炎疫情，本屆陽明山花季假日活動略有調整，如現場飲食攤位取消，228連假踩街活動取消，但現場仍邀請許多文創店家及街頭藝人設攤；3/14辦理花舞大賽，將絢麗多彩的櫻花、青春活力、國際文化交流等元素結合在一起。

陽明山花季「櫻你而在」起跑，歡迎來賞花！（圖取自陽明山花季 Facebook）

3/21活動尾聲則有櫻花探險王闖關活動，2/15起開始於陽明山花季官網報名，完成關卡的民眾可將DIY生態瓶帶回家，期望親朋好友都能在櫻花盛開、花瓣紛飛的美好時空下，留下難忘回憶。

為使交通順暢，自2/15起將實施交通管制，上山管制時段為07:00至16:00，管制點為復興橋頭、至善路2段1巷口；下山管制時段為14:00至18:00，管制點為陽明路1段43巷口。

陽明山國家公園周邊地區道路，則分區實施每日管制與例假日管制，請民眾多多包涵，多利用大眾交通工具上山賞花，搭乘捷運至士林站的民眾，可轉乘260、紅5公車。北投捷運站下車的民眾，可轉乘230公車。

交通資訊：

1. 公車例假日行駛路線：

128（捷運石牌站－花鐘－陽明山第2停車場）、129（捷運北投站－花鐘－陽明山第2停車場）、111(新莊－陽明山第2停車場)

2. 公車每日行駛路線：

130(陽明山第2停車場－花鐘－陽明書屋)、131（陽明山第2停車場－花鐘－陽明書屋－竹子湖）、681(東湖－陽明山第2停車場)、紅5(捷運劍潭站－陽明山公車總站)

(中時電子報)