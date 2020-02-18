根據《路透社》的報導，上海的醫師正在實驗使用血漿療法治療新冠肺炎的病患，這樣的做法受到國際專家的肯定，認為「非常適當」。
所謂血漿療法，是使用已經康復者的血漿，注射到還在與病毒搏鬥的病患體內，難處在於時間及劑量必須拿捏恰當，才能使患者有效提升自體的免疫力。
康復血漿療法在臨床試驗上，對很多疾病都有顯著的效果，例如狂犬病和白喉等。
世界衛生組織(WHO)緊急小組召集人萊恩(Mike Ryan)對CNN記者表示，這種療法對於控制新冠肺炎的疫情，實為重要。「理論上已康復者身上的血漿中的白血球，含有高濃度的抗體，這對於新病患來說，應能夠提升免疫力，使其度過最關鍵、最虛弱的時刻。」
萊恩解釋，這就像是給新病患的免疫系統注入一股強心劑，使其更有能力對抗外來病毒。但他也承認，這方法不一定會成功，注射時間點很重要。
但在目前疫苗和藥物都還沒有開發出來之前，血漿療法確實是個可以著重研發的領域。
武漢市的醫院，已經開始將血漿療法用在新冠肺炎的病患身上，臨床報告指出，結果「令人振奮」。
(中時電子報)
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