【氣象】寒流籠罩 天氣寒冷 長輩注意身體

外出要保暖！今（18日）全台天氣大多為多雲到晴，東半偶有局部短暫雨，西半部山區零星飄雨。受寒流影響，今天非常冷，氣象局已針對20縣市發布低溫特報，清晨最低溫出現在苗栗大河4.8度，估計這波寒流會持續到周三清晨為止。

寒流影響，氣象局今（18日）發布低溫特報。（圖取自氣象局網頁）

清晨寒流影響，今天各地天氣非常寒冷，中南部日夜溫差大。昨晚至明晨是這波寒流影響台灣最明顯的時刻，台南以北及宜花低溫將下探8至度，中部以北沿海、空曠地區或近山區平地甚至可能出現5、6度的低溫。

氣象局也針對20縣市發布低溫特報

【橙色燈號(非常寒冷)】新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣有6度以下氣溫發生的機率，請注意防範。

【黃色燈號(寒冷)】基隆市、台北市、新竹市、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣、台東縣、金門縣有10度以下氣溫發生的機率，請注意。

至於民眾關心的空氣品質，今日北部、竹苗、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；中部、雲嘉南及高屏空品區為「普通」等級。

氣象局也提到，周三（19日）清晨仍受寒流影響，加上水氣偏少，利於輻射冷卻效應發生，各地天氣寒冷，白天起寒流減弱，各地氣溫明顯回升，高溫皆可達20度以上，好天氣會持續到周日。

(中時電子報)