首批滯留武漢台商2月3日晚間搭包機抵台，包機返台總計247人，5人下機後直接送至負壓隔離病房，28位被送至烏來檢疫所隔離，今（18日）上午6時隔離期滿，台商們可以離開隔離所，一早即有遊覽車在烏來檢疫所外等待，部分台商陸續上車，遊覽車於上午6時10分駛離，另外部分台商則將由家人開車載離。

(中時 )