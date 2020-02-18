首批武漢台商今隔離期滿 部分台商搭遊覽車離開 06:282020/02/18 中時 葉書宏 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 一早即有遊覽車在烏來檢疫所外等待，部分台商陸續上車，遊覽車於上午6時10分駛離。（葉書宏攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 首批滯留武漢台商2月3日晚間搭包機抵台，包機返台總計247人，5人下機後直接送至負壓隔離病房，28位被送至烏來檢疫所隔離，今（18日）上午6時隔離期滿，台商們可以離開隔離所，一早即有遊覽車在烏來檢疫所外等待，部分台商陸續上車，遊覽車於上午6時10分駛離，另外部分台商則將由家人開車載離。 (中時 ) #新冠肺炎 #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #NCP #台灣 #台商 #隔離 #遊覽車 #檢疫 #烏來 也許您會感興趣 推薦閱讀 隔離病毒不隔離愛 品冠送暖抗疫 04:102020/02/15 娛樂新聞 網紅染新冠肺炎曝院內「像地獄」道歉影片疑「照稿念」 12:022020/02/15 娛樂 居家檢疫者住布棚 中市府安排檢疫所隔離 14:292020/02/16 生活 居家檢疫失聯 柯嗆：叫你隔離就隔離 16:212020/02/16 生活 大突破！陸第一、二例遺體解剖 取得2病理已送檢 22:122020/02/16 兩岸 抗疫心聲專家篇／從抗煞英雄到新冠肺炎諮詢召集人！無疫不與 張上淳力守防線 04:102020/02/17 生活新聞 修法嚇阻居家隔離趴趴走 04:102020/02/17 時論廣場 鑽石公主號44名美人確診 美：旅遊禁令不含台灣 08:462020/02/17 國際 澎湖1男居家檢疫搞失聯 從嚴開罰 16:552020/02/17 社會 高雄計程車嘆歹命業績減半 籲政府補助油料 20:332020/02/17 生活 社會熱門新聞 拒求愛慘遭恩客燒死 越南嫩妹絕美照曝光 - 社會 男友長得像妹妹 女大生帶他見家人 爸爸自首了 - 社會 主管女友有怪癖 同床必定操槍到天亮 - 社會 抽椅害女同事坐空 女子賠25萬元換緩刑 - 社會 A片傳來熟悉的聲音 音樂人崩潰軟掉：怎會出現！ - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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