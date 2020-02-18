精選《中時電子報》5件不可不知的國際大事，帶讀者掌握今天(2月18日)的國際新聞重點。

【1】美撤離公主號300名乘客 包含14名已感染病例

鑽石公主號郵輪已經在日本外海隔離了兩個星期，期間美國政府一直計畫派出專機，將郵輪上的美籍乘客遣送回國，經過一波三折，本周一超過300名美國乘客分別搭乘兩架包機返抵美國，其中包含了14名確診罹患新冠肺炎的乘客。

【2】鑽石公主快失控！乘客要求盡快下船

停泊在日本橫濱港的豪華遊輪「鑽石公主號」，一直傳出更多的新冠肺炎病例，這對船上眾多的乘客，顯然是巨大的煎熬。乘客在17日發表緊急求救信，稱「鑽石公主號正在失控」，希望日本政府趕快完成檢查，不管是隔離檢疫或是住院救治，都要讓乘客早點離開遊輪。

【3】千名郵輪客鳥獸散 恐成防疫破口

美國籍郵輪威士特丹號（Westerdam）在海上漂流2周左右後，13日終於獲准停靠柬埔寨，之後上千名乘客各自搭機四散，返回到世界三大洲，孰料15日竟出現1名新冠肺炎確診病例。專家擔憂，這恐怕成為新冠疫情擴散的重大破口。

【4】英國2天狂降1個月雨量 整座城市陷入一片汪洋

英國9日才經歷席亞拉風暴（Ciara）重創，多個城市都泡在汪洋之中，緊接著14日又遭受丹尼斯風暴（Dennis）橫掃，強風暴雨下造成至少3人死亡。英國氣象局16日發布超過700起洪水警報，創下歷史上單日新高，倫敦的希斯洛機場（Heathrow Airport）也因此取消26個、延遲133個航班。

【5】陸採用血漿療法對抗新冠病毒 WHO讚許

根據《路透社》的報導，上海的醫師正在實驗使用血漿療法治療新冠肺炎的病患，這樣的做法受到國際專家的肯定。血漿療法是使用已經康復者的血漿，注射到還在與病毒搏鬥的病患體內，使患者有效提升自體的免疫力。

(中時電子報)