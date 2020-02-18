回家了！第一批從大陸武漢包機返台的69名台商，其中曾姓夫妻是回武漢探親，去年12月回大陸，2月3日順利回台，隔離分住兩房無法見面，這趟探親記成為夫妻難忘的回憶。（盧金足攝）

今天清晨6點10分，遊覽車載著69名台商駛離台中隔離所。（盧金足攝）

回家了！69名台商清晨6點離開台中隔離所

清晨5點20分，三輛遊覽車駛入台中隔離所，天色還一片昏暗，戶外只有10度的低溫，期待回家的心是炙熱的！度過漫長的14天隔離期，第一批從大陸武漢包機返台的69名台商，隔離期間全數健康正常，18日清晨6點10分到六點30分，分別搭車從台中隔離所返回溫暖的家，揮揮手向台中的人情味表達感謝，也希望揮走新冠肺炎疫情的陰霾。

第一批69名由武漢返台的台商，4日安排到台中隔離所，歷經14天隔離期間，18日清晨6點時間屆滿，中部檢疫所解除隔離，由專車載往客運站與高鐵站返家。

台中市長盧秀燕表示，由中央統一進行解除作業，因相關個案來自各縣市，台中將主動與中央接洽，掌握個案情形，並建立處理機制，讓各縣市能夠掌握情形，讓民眾安心。

協助相關作業的台中市府，對台商隔離期間全數健康，無確診病例也鬆了一口氣，隔離14天期間，一度擔心引發周遭民眾不安或抱怨，盧秀燕說，市民素質高，沒有人抱怨或抗議，共同防疫值得肯定，隔離的台商都很健康，天佑台中，一起度過防疫的非常時期。

69名台商在台中隔離所，市府依中央防疫指揮中心規定辦理， 防疫經中央疫情指揮中心統一部署調度，市府以防疫視同作戰，作戰需要中央與地方合作，小心因應，謹慎處理，做好防護作業，台商今日撤離後，也立即進行消毒作業。

千里迢迢返台的台商，4日抵台中展開14天隔離時，盧秀燕與市府團隊針對台商車隊來台中進行隔離作業，徹夜未眠掌握因應，順利到隔離場所後，盧秀燕對台商送暖表示，「歡迎回家！」強調「這些台商都是我們的家人、同胞，經過千辛萬苦才回到台灣，盼望他們能平安度過隔離期，早日與家人們團聚」，一席話讓台商備感溫暖。

從大陸返台後，一趟回家的過程，台商卻歷經檢疫壓力和時間煎熬，經過兩周隔離期，今天清晨在低溫中收拾行囊，臉上也露出久違的笑容，終於可以踏上回家之路，為了健康

，足足14天的隔離期，有如休了一個長長的年假，放下心中大石，終於能與家人團圓。

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(中時 )