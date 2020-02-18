五年前開始在YouTube經營英文教學頻道的阿滴，現已吸引二百五十萬人追蹤。去年十一月，他成立副頻道「阿滴日常」分享生活大小事，短短一個月訂閱人數便突破十萬。

阿滴先前曾拍片表示，有意在「阿滴日常」頻道啟動會員收費制度，並提撥廣告收益的七成捐給公益團體，讓網友感到不解，「為何不直接鼓勵粉絲捐錢做善事，還要被影音平台抽三成？」沒多久該影片便下架。

此外，去年阿滴宣布要和「英文易開罐」頻道經營者Michael一起成立英文補習班，並在台北舉辦說明會，竟要支付二百元才能入場，但可折抵補習班學費。

事實上，阿滴發生爭議事件已不只這些，去年一名自稱在「阿滴英文」當實習生的網友發文，點出阿滴團隊的三大罪狀，包括「面試時未講明薪水」、「沒給加班費」及「以還在試用期為由將他解僱」，讓阿滴被批「慣老闆」。事後阿滴親上火線說明，並親自聯絡被開除的實習生，才讓整件事平息。

阿滴舉辦補習班說明會，入場收200元門票費，要報名補習才可折抵。（圖／翻攝自ACCUPASS網站）

怎料不到半年，阿滴又被台北市勞動局抓包「沒有以『分鐘』為單位記錄員工工時」、「二○一七年展覽讓二位員工『周末加班兩天』」等二大缺失，依違反《勞基法》開罰四萬元，讓他大嘆付出「慘痛的經驗」。

後來阿滴的公司已改為電子打卡系統，周末辦活動也會事先安排員工當周的休假，但如今又出現免費工具人的爭議，真是人紅是非多。

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去年底阿滴的團隊因違反《勞基法》，被勞工局開罰4萬元。（圖／翻攝自阿滴英文臉書）

(中時電子報)