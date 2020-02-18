新科灌籃大賽冠軍瓊斯(Derrick Jones Jr.)這下發大財了，除了冠軍獎金10萬美元，他還獲得運動品牌PUMA的複數年代言合約。瓊斯本來只是底薪球員，進入NBA第4季，他首次享受到功成名就的感覺，那天碰巧是他23歲生日(美國時間2月15日)。

瓊斯說：「這是我會流傳給兒孫的偉大日子，我小時候就告訴過爸爸我會贏，而且我做到了。我明年還要再拿一冠。」

今年的灌籃大賽最後一輪充滿爭議，瓊斯罰球線內半步起飛扣籃獲得48分，戈登(Aaron Gordon)騎在聯盟第一長人的肩上灌籃則以1分之差飲恨。

有人怪罪評審韋德(Dwyane Wade)刻意偏袒熱火的小老弟瓊斯，事後看來，韋德少給戈登的這1分，可說改變了瓊斯的人生。瓊斯兩年多前還在發展聯盟打滾，後來獲得熱火的雙向合約，又苦熬了半年才拿到底薪合約。

韋德說：「戈登不會怎樣啦，這沒這麼嚴重。」畢竟戈登是魔術隊的猛將，早就簽了4年7600萬美元的合約，他這次亞軍也有5萬美元獎金。如今失望的戈登宣布永不再參加灌籃大賽，瓊斯衛冕的機會又更大了。

(中時電子報)