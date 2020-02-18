大陸新冠肺炎爆發至今，已經超過7萬1千人確診，讓大陸當局也不敢輕忽，一直呼籲民眾不能隱瞞病情。但廣州市番禺區某家醫院近日停止收治病患，醫院陷入停擺，禍首竟然是一位來自湖北的老翁，刻意隱瞞自己去過武漢的旅遊史，導致出現大量密切接觸者，一人「撂倒」整間醫院，全院107人被隔離，整間醫院被迫停擺。

倒楣的不只這間醫院，還有附近號稱「天下第一村」的祈福新村社區，因為位於被感染醫院旁，居住人口多達20萬人。根據陸媒報導，過去幾天，這處社區已經連續5次，出現在廣州市衛健委通報的新冠肺炎確診名單上，確診患者有9名之多。

目前該間被感染的醫院已全面停擺，進行消毒，對與患者有過接觸的所有醫護、病人、清潔等人員，全部進行採樣和隔離。因為一個人，「撂倒」整間醫院和20萬多人的大社區，也讓網友們聽聞消息後氣得大罵，這個人抓去關都不夠。

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(中時電子報)