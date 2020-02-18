韓劇《梨泰院Class》的原著網路漫畫，在韓國累積2億2千萬的瀏覽次數，擁有廣大粉絲，男主角朴敘俊因曾拍攝過另一部漫改劇《金秘書為何那樣》，知道原著讀者想要什麼，於是二話不說剃成栗子頭，完美複製漫畫角色。

朴敘俊全程拍攝落髮過程，並且將影片上傳至YouTube，在造型師的快手下，他的瀏海咻咻咻地被剪個精光，兩側頭髮也以電動剪推掉，原先的棕色頭髮則被染回黑色。剪完後，他看著鏡中的自己大笑說：「大概32秒就能吹乾。」還揶揄自己像是要去當兵。

這是他繼2017年的電影《青年警察》後再度剪短頭髮，對此他看得很開，「這是根據作品進行的變化，所以不覺得奇怪，若要說有什麼掛心的地方，我除了拍戲還有許多行程要消化，會擔心只能以相同的造型出現。」雖然他不討厭短髮，但對於基努李維的浪漫長髮很是嚮往，「看起來很性感，而且是我從沒嘗試過的造型。」

《梨泰院Class》是由漫畫改編而成，因此朴敘俊在戲裡有許多忠於原著的扮相與演出。（圖／翻攝自網路）

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)