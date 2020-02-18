中華網協舉辦美傑仕盃OPI青少年網球錦標賽重複申請補助疑案，檢舉人趙安華指出，2018年體育局在網協尚未申辦比賽前，即開會審查通過台北網球中心以公益名義免費提供球場給網協美傑仕盃使用6天，而美傑仕盃賽事共7天，意即網協只要付1天的場租即可，這本無可厚非，但程序問題顯然又被忽略了。

趙安華表示，體育局是於2018年的5月才正式行文網協，表示同意給予網協美傑仕盃的申請補助23萬7千元，並答應成為此賽事的共同舉辦單位，問題是2018年的美傑仕盃早於3月底即完成賽事，「哪有比賽結束了，才同意共同舉辦並同意補助申請？」

對於趙安華指網協A補助款自肥一事，體育署業務主管科長謝奇穎表示，美傑仕盃2017年和2018年的體育署補助都是12萬元，並沒有因為賽事規模的擴大而有所不同，而且補助的項目也都一樣，核結時也都需要相關單據的原始憑證，至於2019年目前仍在核結中，體育署願意配合司法調查。

台北市體育局科長羅國偉則稱，美傑仕盃補助都是依據「民間體育團體申請補助活動辦法」的相關規定辦理，一切合法，網協申報核結時也必須將補助項目的發票單據正本附上。

中華網協祕書長劉中興回應指出，指控網協從中取利並不是事實，網協盡心為國家培育人才不應受到不實指控而影響聲譽，至於補助帳目的細節，既然已進入司法程序，就交給司法調查。

劉中興說，美傑仕盃是國內青少年4大最高等級的A級賽事之一，也是網協近10年來的努力成果，希望能繼續持續舉辦下去，不要受到不公平的報導影響。

2018年5月7日台北市體育局發函網協，同意擔任網協已於3月16日比賽結束的美傑仕盃賽事的協辦單位及同意23萬7千元的補助。（圖／讀者提供）

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(中時電子報)