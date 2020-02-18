中華網協舉辦的「美傑仕盃OPI青少年網球錦標賽」是國內網壇盛事，也是國內青少年4大最高等級的A級賽事之一，培育出不少青少年網球好手，奪牌球員往往均被視為明日之星而重點栽培，U12（國際青少年網球錦標賽）小將侯醇謙及代表台灣出征世界少年團體錦標賽的林芳安皆出身於此，堪稱網球國手搖籃。

中華網協自2012年起每年舉辦「美傑仕OPI盃全國青少年網球錦標賽」，並每年編列22至25萬元預算書，以年度工作計畫名義向體育署申請12至15萬元經費補助。經查，2017年網協美傑仕盃收入來源僅體育署補助12萬元及報名費收入17萬9500元，最終尚結餘2萬3661元。

根據網協前副祕書長趙安華向本刊投訴指出，網協自2018年開始另以91萬2200元及2019年以89萬7200元的不實浮報預算書，另向台北市體育局申請20萬元補助，而體育局卻大方同意2年分別給予23萬7000元及20萬元補助，網協支出離奇暴增3倍，體育局卻照樣買單。

但是美傑仕盃網賽2018年報名費收入17萬9600元、2019年報名費收入23萬8900元，趙安華表示，一場原僅需花費27萬5839元的國內青少年比賽，網協使用不同版本收支結算表向體育署、台北市體育局兩頭詐領共計67萬7000元。

此外，趙安華指出，網協2018及2019年函文體育局申請補助及公益時段均未按規定於3個月前提出申請，活動結束後結核亦均因故逾期，台北市體育局卻均仍同意申請及准予核銷，且台北市體育局這2年均於活動結束後12天及4天始函文網協同意經費補助申請。

趙安華認為，最離譜的是，台北市政風處自2019年8月下旬即接獲民眾及議員檢舉，查核至今仍無下文，而且台北市體育局竟將議員索取美傑仕盃弊案數份公文，在第一時間即提供網協，此等行為明顯違反公務員服務法及嚴重打擊北市府行政紀律！

對於趙安華指網協A補助款自肥一事，體育署業務主管科長謝奇穎表示，美傑仕盃2017年和2018年的體育署補助都是12萬元，並沒有因為賽事規模的擴大而有所不同，而且補助的項目也都一樣，核結時也都需要相關單據的原始憑證，至於2019年目前仍在核結中，體育署願意配合司法調查。

台北市體育局科長羅國偉則稱，美傑仕盃補助都是依據「民間體育團體申請補助活動辦法」的相關規定辦理，一切合法，網協申報核結時也必須將補助項目的發票單據正本附上。

中華網協祕書長劉中興回應指出，指控網協從中取利並不是事實，網協盡心為國家培育人才不應受到不實指控而影響聲譽，至於補助帳目的細節，既然已進入司法程序，就交給司法調查。

劉中興說，美傑仕盃是國內青少年4大最高等級的A級賽事之一，也是網協近10年來的努力成果，希望能繼續持續舉辦下去，不要受到不公平的報導影響。

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(中時電子報)