2019年中古車總過戶數達到70.3萬台，是新車總市場的1.6倍，顯示中古車市場交易熱絡，其中TOYOTA中古車市占率達28%，也是市場詢問度最高的品牌。TOYOTA認證中古車官網全面改版升級，率先導入「線上賞車」，由專人直播介紹車款。

和泰車(2207)代理的TOYOTA新車銷售穩居龍頭，TOYOTA認證中古車也為國內最具規模之中古車通路，每年販賣台數超過1萬5千台，目前全國共有26個據點，今年將再增加苗栗與台南南區2個據點。TOYOTA認證中古車領先同業，提供專業160項認證、14天鑑賞期、最高2年或3萬公里保固、首次免費換油與免費道路救援等優質服務。

另外，依據媒體調查，高達70%中古車消費者購車前會先上中古車網站搜尋車輛，再到實體店面賞車，因此TOYOTA認證中古車針對官網進行全面升級，導入更貼近消費者需求的三大功能，包括獨家線上賞車功能、車款搜尋條件設定及訂閱，以及我的最愛與收藏車輛比較。

TOYOTA認證中古車領先業界，於官網上率先推出「線上賞車」功能，消費者在官網看到喜歡的車輛時，如車輛頁面顯示線上賞車之按鈕，表示該車提供線上賞車，消費者可立即利用行動裝置連線營業所，現場將有專人為消費者進行直播介紹車輛外觀、內裝與配備，讓消費者即使不出門，也能身歷其境般地如至現場賞車；車款搜尋條件設定及訂閱功能部分，系統將自動篩選出最適合之車輛，絕不遺漏任何一台好車；我的最愛與收藏車輛比較，將選出最適合的愛車。

(時報資訊)