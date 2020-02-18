經濟部貿易局與外貿協會共同組團參加之「2020年波灣國際食品展(Gulfood 2020)」於2月16日盛大開展，該展為中東與北非地區最大食品專業展，今(109)年共徵集18家台灣食品與飲料業者籌組台灣館，前往杜拜爭取中東食品市場商機。

本屆該展吸引超過4,200家各國食品業者參展，預計將吸引10萬人次參觀。本次台灣館分別設置於世界食品區與飲料區，食品業者包含知名業者宜蘭食品、奇美食品、家會香、高雄市政府農業局，以及去(108)年成功拓銷中東市場之老楊食品等12家廠商，飲料部分，除外銷海外市場十分成功之金車、歐典、幸鑫與太允外，另有首次參展之黑松以及珍珠粉圓大廠-卜立，盼藉由該展進軍中東市場。

2月16日展覽首日，外貿協會杜拜台貿中心特別邀請到有240萬粉絲的中東知名網紅Abdul Kareem現身台灣館，與台灣廠商近距離互動與訪談，當天並將貼文放到其社群媒體，將台灣優質食品推介給當地民眾，提升台灣食品於中東地區知名度。

參展商之一的高雄市政府農業局本次展覽期間行銷高雄優質農產品-蜜棗、燕巢珍珠芭樂及火龍果，其中蜜棗及芭樂於今年成功上架至杜拜當地零售通路Aswaaq supermarket，並於展前一天當地15日下午，在超市舉辦「高雄蜜棗、番石榴拓銷杜拜」推介活動。

(時報資訊)