位於屏東縣高樹鄉的「財團法人屏東縣私立慈幼之家」（慈幼），輔導「非行少年」成績斐然，如今卻因一起烏龍裁處，被屏東縣政府勒令停收個案。

去年八月二十日清晨六點多，屏東縣政府社會處一行人出現在慈幼門外，展開拂曉突擊稽查，硬生生地將睡眼惺忪的三名院生全數帶走，當院方人員追問緣由時，帶隊的社會處婦幼科吳姓科長只淡然地表示「查明後會告知」。面對縣府人員突如其來的舉措，慈幼內部的震撼，彷彿回到白色恐怖年代。

當晚八點多，四名社會局人員又返回慈幼，要求索取帳冊和伙食菜單等文件，不過，由於現場只有一位社工員，依權責無法提供完整文件，就在該社工員透過電話向黃麗美說明時，四名不具搜索權的縣府員工，在沒有警察陪同下，竟擅自入內翻閱文件。

本刊調查，這一切與去年中的一封匿名檢舉信有關，內容指控慈幼前院長黃麗美，讓五名未成年院生飲酒，且又發生未帶病童就醫和院童就寢太晚等不當情事，違反《兒童及少年福利與權益保障法》。

慈幼前院長黃麗美手指監視器，還原縣府「拂曉突擊」的畫面。（圖／鄭清元攝）

離譜的是，屏東縣政府大費周章進行三個月調查，去年十一月二十七日作出停收個案的斷然處分，但裁處書出現嚴重錯誤。文中明確指稱有五個院生承認在烤肉的的場合喝酒，但其中一位Ｈ姓院生，在案發當時（二○一八年二月）根本還沒轉介到慈幼。前院長指出：「每個孩子入住安置機構都有公文及安置原因，慈幼有二名Ｈ姓院生，分別於二○一八年四月以後才到院安置，調查引用錯誤的證據作出荒謬的裁處，應該要還慈幼一個公道。」

面對種種爭議，屏東縣社會處長劉美淑表示，社會處為緊急安置兒少個案，一定會出示公文書，行政稽查沒有白晝或夜間的差別。然而，當記者追問社會處白天已經帶離院童，夜間索取菜單和帳冊也算「緊急安置」、「有急迫性」嗎？劉美淑則聲稱，為了延續白天的相關資料搜集，並無不可，一切都在依法執行的範圍內。有關裁處書出現「烏龍院生」一事，社會處坦承資料錯誤，將撤銷部分錯誤行政裁罰。

多名矯正機關頭痛的少年送到慈幼之家育幼院後，相繼考上國立大學，輔導成效斐然。（圖／讀者提供）

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(中時電子報)