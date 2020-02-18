由鐵皮搭建而成的慈幼約三十坪大，位於屏東縣北部的高樹鄉舊寮村的慈幼之家，原本是協助南部多處少年法庭「非行少年」的安置輔導機構，也是附近村里高風險家庭個案的棲身之所，如今因一紙匿名檢舉信，慈幼遭屏東縣政府社會處勒令停收個案一年處分。

本刊調查，這一切與去年中的一封匿名檢舉信有關，內容指控慈幼前院長黃麗美，讓五名未成年院生飲酒，且又發生未帶病童就醫和院童就寢太晚等不當情事，違反《兒童及少年福利與權益保障法》。

本刊記者循線找到檢舉信內提到飲酒場合中的二名女院生「小美」與「小芬」（均為化名）查證，試著還原當天的稽查情景。「我因為上大學，縣府突擊稽查當天外宿，並不在慈幼，事後我用微信問被帶走的朋友（院生），她說檢舉信內容提到院長讓我們喝酒、逼我們學才藝，還利用我們表演來募款，但信中院生的連署，其實都不是本人簽的，而且字超醜。」小美一開口就質疑檢舉信的真實性。小芬則說：「我的名字也在檢舉信上，但我根本沒有說那些話，底下的簽名當然也不是我簽的，大人怎麼可以這樣栽贓我。」

離譜的是，屏東縣政府大費周章進行三個月調查，去年十一月二十七日作出停收個案的斷然處分，但裁處書竟也出現嚴重錯誤。文中明確指稱有五個院生承認在烤肉的的場合喝酒，但其中一位Ｈ姓院生，在案發當時（二○一八年二月）根本還沒轉介到慈幼。前院長指出：「每個孩子入住安置機構都有公文及安置原因，慈幼有二名Ｈ姓院生，分別於二○一八年四月以後才到院安置，調查引用錯誤的證據作出荒謬的裁處，應該要還慈幼一個公道。」

對此，屏東縣社會處長劉美淑表示，有關裁處書出現「烏龍院生」一事，社會處坦承資料錯誤，將撤銷部分錯誤行政裁罰；至於檢舉信署名遭院生踢爆並非親簽，則交由法院調查。

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(中時電子報)