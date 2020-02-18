二○○九年「八八風災」造成高屏兩地不少家庭流離失所，慈幼之家創辦人黃麗美當時跑到高樹鄉收容一些災後失親的孩子。由於承租的原址鐵皮平房，採光及通風不佳，為了讓院童擁有更舒適的居住環境和學習空間，黃麗美獲得衛福部核准全國募款，闢建新院區。然而，新建院區一波三折，最後甚至因縣府的一紙公文用字，讓慈幼陷入遭求償380萬元的窘境。

「慈幼從二○一三年開始募款，經過五年終於籌到建院款項，不過因為後續工程超出預算，所以不得已得處分一筆位於台南市安南區的土地支應，卻因屏東縣政府公文『解釋』反覆，現在面臨被買方求償違約金三百八十萬元，怎麼跟社會人士交待。」黃麗美表示。

原來，屏東縣政府對於慈幼處分土地一事，在公文中表示「已悉」，導致慈幼認為屏東縣政府已經「同意」，並取得法院核發印鑑證明；不過，屏東縣政府卻稱「已悉」並不等於「同意」。慈幼董事周明湧不解地指出，「慈幼開了六次董事會討論處分土地，我們的『認知』是屏東縣政府已經同意，沒料到縣府說變就變！」

對此，長期關懷慈幼的屏東縣議員王景山也看不下去，他認為法院會核發印鑑證明，就是認定屏東縣政府同意處分不動產，「我曾親自詢問社會處，也獲得『已悉』不代表『同意』的答案，社會處當時說內部會再討論看看，但至今沒有任何下文，公務員應該明確教導百姓該怎麼做，而非舞文弄墨刁難蒼生！」

律師梁繼澤則表示，在處分不動產要件上，慈幼顯然已符合財團法人應有的流程，屏東縣政府「已悉」的公文雖用語含糊，但財團法人既然能取得法院印鑑證明，代表法院也認為主管機關（屏東縣政府）核准，才會核發印鑑證明。「屏東縣政府卻無視法院的判斷，藉著文義刁難慈幼，如有造成權益受損，慈幼可以主張國賠救濟權利。」

對此，屏東縣社會處長劉美淑表示，有關縣府公文「已悉」的解釋，社會處將與行政處法制科研議後，盡快正式回文。

為了興建新房舍，慈幼發起募款，還將捐贈人士名字堆砌成一道愛心牆。（圖／讀者提供）

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(中時電子報)