近十年來，屏東慈幼之家協助多名矯正機關頭痛的少年考上國立大學，因此頗受士林、嘉義和台南等地方法院法官、庭長推崇，也獲得上千名人士捐款力助，前立法院長王金平幾乎年年到訪。如今慈幼卻面臨三百八十萬元違約求償金，甚至因為縣府的烏龍調查導致「封院」，引起許多社福界一片譁然，地方人士向本刊透露，慈幼屢遭針對恐因院長活動邀約的疏失，無意間得罪民代才招致衰事不斷。

長期關懷慈幼的一名不願具名志工表示，慈幼對孩子的教育有目共睹，許多孩子成年後都還會回來探訪，面對慈幼近期遭遇一連串的風波，他指出，院長恐因活動邀約的問題得罪地方民代，慈幼才屢遭針對，甚至蒙受不白之冤。

目前支持慈幼的各界人士組成自救會，決心向屏東縣政府討回公道。針對種種爭議，屏東縣社會處長劉美淑表示，有關裁處書出現「烏龍院生」一事，社會處坦承資料錯誤，將撤銷部分錯誤行政裁罰；針對檢舉信署名遭院生踢爆並非親簽，則交由給法院調查；對於縣府公文「已悉」的解釋，社會處將與行政處法制科研議後，盡快正式回文。

慈幼輔導行為偏差的青少年有成，前立法院長王金平等善心人士連年到院探視。（圖／翻攝慈幼臉書）

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(中時電子報)