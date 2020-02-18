新型冠狀病毒持續蔓延，台灣內需市場因而受到衝擊。財信傳媒董事長謝金河指出，他昨天到鼻頭角，平常吃飯要預約排隊的餐廳顯得冷清，他感嘆表示，如果若平常都難訂到位的餐廳都這樣，可以想見這次疫情撞擊的內需產業到什麼樣的慘況。

謝金河在臉書指出，新冠病毒橫掃全球，台灣的觀光產業哀嚎不已！他昨天與好友到鼻頭角步道走一圈。他提及，每次來到鼻頭角，要來海園吃飯，都會建議朋友們先行來步道走走，走回來再吃飯，這條稜谷步道正好從漁港邊出來，正好繞行鼻頭角一圈，在夕陽西下前，景緻更是優美。

「不過，今天的海園跟平日的高朋滿座完全不一樣」。謝金河指出，他沿著港邊走一回，港邊的餐廳都沒有人，平常吃飯要預約排隊的海園也顯得冷清，除了他們之外，只有一桌客人在用餐，「如果平常都難訂到位的海園餐廳都這樣，可以想見這次疫情撞擊的內需產業到什麼樣的慘況」。他直言，這次疫情造成的消費急縮，看起來影響內需消費很大！

然而，對於中央有意發放振興抵用券，高雄六合夜市管委會主委莊其章認為，消費券多發一點，鼓勵民眾刺激內需，可望帶動商機。

(中時電子報)