位於西非的喀麥隆日前發生一起慘絕人寰的殺人案！西北部一處村莊遭一群武裝分子壓境展開大屠殺，讓在野黨和反對派都非常不滿，認為當局應該為此負責；在這起事件中至少有22人死亡，遇害的22人之中有14名兒童，且有9人未滿5歲。

綜合外媒報導，聯合國人道主義事務協調廳（OCHA）地方官員努南（James Nunan）向法新社透露，一群武裝男子14日襲擊喀麥隆西北部一處村莊屯波（Ntumbo），此次事件造成22位平民傷亡，包含一名孕婦及多名孩童，當地媒體表示，有些人甚至是被活活燒死的；努南表示，22名死者中有14名孩童，其中9人不滿5歲。

努南表示，不管是哪個組織策劃這事，未來將會發生更多的暴力事件；對此，喀麥隆兩大在野黨之一的「喀麥隆復興運動」（The Movement for the Rebirth of Cameroon）也表達不滿，發布聲明說：「這些罪行，主要得歸咎於這個獨裁政權以及安全和國防部隊的最高領袖。」

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(中時電子報)