「旅客入境健康聲明暨居家檢疫電子化系統」16日正式上線，行政院副院長陳其邁17日赴桃園機場視察上線運作情況，表示希望運用科技減輕新冠肺炎第一線防疫人員負擔，國籍旅客入境時多加運用，亦可縮短通關所需時間。

為嚴防新冠肺炎疫情擴散，中央流行疫情指揮中心11日宣布，所有入境旅客均須填寫健康聲明書，但也造成旅客入境時間延遲。為提升國內檢疫作業效能及旅客通關速度並減輕第一線防疫人員負擔，16日已將入境檢疫系統由書面作業改為電子化、資訊化處理。

陳其邁表示，政府新開發的「旅客入境健康聲明暨居家檢疫電子化系統」，第一階段適用對象是需要「居家檢疫」的中港澳入境旅客，透過「掃描、輸入資料、接收簡訊、出示手機」簡單4步驟就能快速通關。

陳其邁強調，電子檢疫系統是希望藉由科技方式，讓從中港澳及高風險地區返國旅客，第一時間能將健康聲明與居家檢疫通知書填寫妥當，減少許多行政作業。電子化作業能快速縮短從機場到家庭的時間，也相當有助於後端預防社區感染的居家隔離、居家檢疫。

陳其邁指出，新冠肺炎目前狀況是輕症很多，疾管署同仁有時仍無法完全辨識患者，使後續追蹤非常重要。若能落實前線檢疫電子系統工作，並快速大量應用科技，將使後端居家隔離與居家檢疫工作能更快對接、縮短時間差，也能更迅速、有效掌握檢疫對象。

陳其邁表示，此套新系統便利旅客入境申報程序，但既有檢疫措施均不鬆懈，包括航空公司機上廣播、旅客誠實填寫健康聲明、發燒篩檢及健康評估，對於疑似個案立刻後送就醫或採檢送驗等，藉由嚴密的檢疫措施，為國人健康做最大努力的把關。

陳其邁也指示交通部，持續督導航空公司配合在啟程地就向旅客宣導，讓旅客在候機室就可先完成線上申報，並鞠躬感謝疾管署，移民署、航警局、桃機公司等第一線執勤人員，自小年夜迄今幾乎24小時無休的拚搏精神。

(時報資訊)