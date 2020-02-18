新冠肺炎疫情爆發，打亂旅客原訂的旅遊計畫。面對大量取消或更改預訂情況，Expedia智遊網表示，將依據旅行日期的先後順序優先服務，提醒消費者所有飯店、活動及航班預訂，均應在入住、活動及起飛日前取消，並鼓勵消費者善用自助服務工具，加速狀況排解。

對於航班預訂，Expedia指出，大多數在expedia.com.tw上預訂往返，或途經中國大陸、澳門、香港的航班，均可於預訂起飛日期前進行取消。若旅客將於未來72小時內出國旅遊，強烈建議撥打中文或英文服務專線02-7743-8472尋求協助。

針對飯店與活動預訂部分，Expeida表示，所有預訂都應於入住、活動日前取消，以免產生「No Show」費用。凡在www.expedia.com.tw預訂中國大陸、澳門、香港的飯店與活動，且入住與活動日期為2月29日前者，均可免費取消預訂。

Expeida指出，由於許多顧客取消或更改預訂，團隊正面臨大量來信洽詢及協助需求，造成等候時間過長及延遲回覆問題，對此向消費者致上最誠摯歉意，強調服務團隊正傾全力為消費者提供協助。為因應瞬息萬變狀況，將依據旅行日期的先後優先服務。

(時報資訊)