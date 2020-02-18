車用CMOS影像感測器（CIS）封測廠勝麗（6238）公布2019年第四季稅前獲利3.48億元、每股盈餘0.6元，累計全年稅前淨利3.47億元，年減40.22％，每股盈餘5.06元，雖雙創近5年低點，但表現符合預期。展望今年，公司預期營運成長可望增溫。

勝麗2019年第四季自結合併營收6.47億元，季增29.11％、年增20.43％，登近4年高點。營益率14.44％，優於第三季9.87％、低於前年同期20.97％。稅前淨利0.51億元，季增28.28％、但年減67.54％，每股盈餘0.6元，優於第三季0.58元、低於前年同期2.59元。

累計勝麗2019年自結合併營收23.18億元，年增1.75％，登近3年高點。但營益率16.8％，低於前年22.52％，為近4年低點。稅前淨利3.47億元，年減40.22％，每股盈餘5.06元、低於前年9.86元，雙創近5年低點。

勝麗受車用產線認證、颱風出貨遞延、安控需求下滑3逆風影響，致使去年第三季營運降至4年半低點。隨著車用客戶封測訂單逐步回溫、安控封測訂單緩步回升，帶動第四季營運表現顯著回升，惟新台幣強升及業外匯損，對獲利回溫程度造成負面影響。

勝麗2020年1月自結合併營收2.02億元，月減11.57％、年減5.88％，為近4月低點，主因部分產線適逢春節停工，以及新冠肺炎疫情導致客戶尚未復工而延後出貨。不過，車用貢獻占比仍逾7成，隨著車用訂單放量、安控訂單緩步回升，預期今年成長動能可望延續。

勝麗表示，公司順利通過歐洲、日本及美國主要客戶的嚴格認證審查，並積極開拓其他國際新客源。隨著5G場域逐漸布建完成、先進駕駛輔助系統（ADAS）及自駕車產業將大幅增長，看好勝麗市占率將逐步提升，未來3～5年持續在車用CIS封測領域獨占鰲頭。

勝麗14日召開股東臨時會，通過與同欣電換股合併案，每1股普通股將換發同欣電1.244股普通股。換股基準日暫訂6月30日，完成後勝麗將下櫃。投顧法人表示，以雙方換股比例推算，勝麗目前股價仍折價逾5％，後續仍具成長空間，建議「買進」、目標價224元。

(時報資訊)