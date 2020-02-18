周先生出示他拍的便當菜色，表示吃的很好，政府很照顧他們。（盧金足攝）

「回家真好！」在大陸武漢擔任工程師的周先生，本來三月才要返台，遇到新冠肺炎疫情肆虐，武漢還陷入封城恐慌，幸好在公司安排下，十多名員工都搭上第一批返台的班機，他本身是台中人，家在眼前為了防疫歸不得，這十四天在隔離的房間，靠著滑手機、看書、看電視度時間，尤其獲悉同班機有人確診，大家心裡都很緊張，天天量體溫回報，也秀出手機拍的便當菜色，雙主菜的便當，感謝政府照顧，讓他們安心度過隔離的十四天，他也希望政府幫還在大陸的台商返台，回家安心！」。

周先生說，他在武漢擔任工程師一年多，武漢疫情開始嚴重時，大家都不敢出門，人心惶惶，不知何時能返台，還好政府安排台班機，公司安排搭上機，「回家才安心！」

他順利回台，希望政府能幫助還在大漢武漢的台商返台，幸好他與大陸公司同事和友人連絡，沒有人新冠肺炎感染，但坦言「大家都很小心！」

對這十四天隔離，周先生出示每天用手機拍的便當菜色照片

，排骨與雞腿菜色都很好吃，在自己的房裡，靠著滑手機、看書與看電視打發時間，「在裡面住的不錯，政府照顧的很好！」

經過漫長隔離，他很想家，家中太太在等他回家，至於何時再回武漢工作，要等公司通知，現在他回家還要十四天自主管理，他也對只是單純去大陸工作，卻碰上嚴峻的疫情，能健康安全回家真的「好家在！」

(中時 )