新冠肺炎疫情衝擊國內產業經濟，政府針對多項產業提出紓困方案，但新北市議員葉元之指出，目前中央並沒有提出救製造業的方法，且觀光業已經撐不下去了，卻在疫情告一段落後才推出振興抵用券，恐怕為時已晚。

葉元之在節目《新聞深喉嚨》中表示，經濟的確會嚴重斷鏈，工總在上周就提出憂慮，包含原物料可能斷貨、供應的地方可能進不去，這部分沒有答案。目前中央僅提出救觀光業、內需產業、農產品紓困券（抵用券）。

政府將在待疫情告一段落後，推出夜市商圈餐廳抵用券，葉元之認為有盲點，雖然可以理解，因現在大家不是沒錢不出門，而是不敢出門，所以才有疫情穩定的前提，但現在很多小店、觀光景點、飯店就經營不下去，「他撐得了一個月嗎？撐得了兩個月嗎？」

葉元之透露，高級五星級飯店為了有現金流，已下殺優惠，住一晚只要1500元，有的是買一晚送一晚，就連烏來某高級溫泉飯店，過去僅蘇迪勒颱風時，因交通中斷歇業一次，但現在卻在2月14日情人節、228連假停業，「因為看壞這個市場」。

葉元之坦言，政府若要等疫情穩定再救，「那台灣觀光業要倒一半以上」，即便發抵用券，跟現金券還是有很大不同，現金券「不用白不用」，但若抵用券200元，可能要花到1200元才能使用，假如要多拿1000元去買一個不需要的東西，效果恐怕不大。

(中時電子報)